Tallinnas Pirita kloostri varemetes toimub kontsertõhtu „Jaak Joala kuldaeg“, mis toob üheks õhuks lavalaudadele taas kokku ansambli Radar ning Koit Toome, kes Jaak Joala aegumatuid hitte esitavad.

Ansambel Radar astub ajaloolises Pirita kloostri varemetes üles koosseisus Sergei Pedersen (klahvpillid), Aare Põder (klahvpillid), Raul Vaigla (basskitarr) ning külalistena Mikk Simson löökpillidel ja Jorma Puusaag kitarril. Joala endine õpilane ja pikaaegne sõber Koit Toome ütleb kontserdi eel, et ühes Radariga kõlavad suurmeistri lood sama autentselt, nagu nad omal ajal 80ndatel kõlasid.

Nostalgilised analoogsoundid ja retrospektiivne lavakujundus viib kuulajad üheks õhtuks ajaloolisele helirännakule. Lava tehnilise produktsiooni juht Taavi Randoja sõnul on lava väljanägemine ajastutruu. “Kasutame lavakujunduses 20-30 aasta tagust tehnikat, ei ühtegi LEDi ega vilkuvat tulukest ning lava ümbritsevad suured punased ja valged lavakangad,” kirjeldab Randoja. “See meenutab natuke justkui Linnahalli lava või 30 aasta taguseid kultuurikeskusi,” lisab ta.

Ka Radari bassist Raul Vaigla ütleb, et kontsert on justkui ajamasinas tagasiminek, sest laval kuuleb vana head Radarit. Koit Toome, kes koos ansambliga Joala ajatut loomingut esitab, meenutab: “Olen Radariga kunagi koos esinenud ja see saundis väga ehedalt ja kihvilt.”. Laulja tõdeb, et Radarisse valiti tol ajal kokku eesti parimad muusikud ja pillimehed. “Totaalsed tipud,” lisab ta.

