Kontserdiõhtu „Jaak Joala Kuldaeg“ tõi lavalaudadele taas kokku ansambli Radar. Bänd meelitas koos Koit Toomega Pirita kloostri müüride vahele täismaja keskealisest ja vanemapoolsest kuulajaskonnast.

Kui küsida, keda ennekõike kuulama tuldi: kas Radarit, Koit Toomet või Jaak Joala laule, siis õige vastus oleks, et ikka Joala laule. Sest suur osa publikust laulis kaasa. Ja miks poleks ka pidanud, kui need on neil kõrvus kõlanud juba pea 40 aastat.

Kõlasid hitid filmist„Teisikud“, aga ka sellised tuntud lood nagu „Besame mucho“, „Kauge kella kaja“ „Kui mind kutsud sa“. Tänulik publik kutsus Radari ja Koit Toome lavale tagasi kolm korda. Punkt kontserdile pandi „Viltkübara“ ja „Suveööga“.Ansambel Radar astus üles koosseisus Sergei Pedersen (klahvpillid), Aare Põder (klahvpillid), Raul Vaigla (basskitarr) ning külalistena Mikk Simson löökpillidel ja Jorma Puusaag kitarril.