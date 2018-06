Ööl vastu kolmapäeva tekkis Tartu Ülikooli kliinikumi traumapunktis patsiendi ja valvearsti vahel tuline sõnelus, millest filmitud video sai meedias rohkelt vastukaja. Õhtuleht avaldab arsti selgituse täismahus.

Dr Hardi Kaljurand selgitab:



"Tunnen kahetsust, et olukord patsiendiga SA Tartu Ülikooli Kliinikumi traumakabinetis 06.06.18 varahommikul eskaleerus pressis kajastatud tasemeni. Vabandan enda ja tööandja nimel hääle tõstmise ning sobimatu keelekasutuse pärast.

Juhiksin siiski ka tähelepanu asjaolule, et pressis ei ole tänaseni (07.06.18) kajastust leidnud see, mis toimus enne konflikti puhkemist ning kinnitan, et mina ei ole patsiendiga arutanud tema ravikindlustuse küsimust.



Patsiendilt sai kabinetti jõudes võetud anamnees nii juhtunu kui sellele järgnenud koduse ravi kohta. Toimus objektiivne läbivaatus, millele järgnevalt soovitasin patsiendil röntgenülesvõtet mitte teha, kuna uuring ravi ei muuda ning on patsiendile ekspositsioon kiirgusele ilma sellest saadava kasuta. Jätsin talle valikuvõimaluse röntgenülesvõte soovi korral siiski teha, kaasates teda kõige tänapäevasema lähenemise kohaselt raviprotsessi. Edasiselt selgitasin patsiendile vigastuse ravi, mis on sama nii kõnealuse varba põrutuse kui murru korral, milleks on tõepoolest varvaste kokku sidumine teibi või plaastritega, asetades nende vahele vatti või haavatampooni vältimaks haudumuse teket.

Pakkusin varianti, et saame soovi korral teha esimese sidumise kohe, et selgitatut illustreerida ning vajadusel antud juhiseid täiendada. Edaspidiseks raviks oleks patsient pidanud apteegist ise sidumisvahendid soetama. Konflikt tekkis ning sündmused eskaleerusid tänu asjaolule, et patsient tõlgendas kaasaegset konservatiivset ravi ravita jätmisena ning ei soostunud seega edasises arutelus ning raviprotsessis osalema, asudes personali provotseerima ning lõpuks ka ähvardama. Pean tunnistama, et allusin provokatsioonidele ning oleksin pidanud professionaalses mõttes olema võimeline sellises olukorras rahu säilitama.



Patsiendi ja temaga kaasas olnud meesterahva poolt esitatud ähvarduste kohta olen esitanud avalduse Eesti Politseile ning asjaolusid uuritakse."