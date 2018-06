Lady Gaga mängufilmidebüüt "A Star Is Born" ("Täht on sündinud") on jõudnud treileri avaldamiseni.

Telesarjaga "American Horror Story: Hotel" parima naisnäitleja Kuldgloobuse pälvinud Gaga kehastab filmis algajat lauljannat Allyt filmis, mida on Hollywoodis korduvalt ekraanile toodud. 1976. aasta versioonis mängisid peaosades Barbra Streisand ja Kris Kristofferson.

Sedapuhku on draamatilise armuloo lavastanud "Pohmaka" täht Bradley Cooper, kes mängib ise meespeaosalist, läbipõlenud muusikut Jackson Maine'i. Film jõuab linale oktoobris.

Gaga fännid ning ka mitmed meelelahutusmaailma staarid on elevil: treilerist on vaimustatud nii Katy Perry kui ka "Glee" täht Lea Michele.

I can’t this looks SO good so good so good!!!!! Wake me up when it’s October I can’t wait that long!!!! 🙌🏻 https://t.co/Sh7GYHsXfU