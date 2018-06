„Puutudes kokku selle imelise masinaga ja teades, mida head see meie organismile teeb, otsustasime rullmassaaži tuua hubasesse kodusesse keskkonda. Oleme loonud selle ümber midagi muud kui lihtsalt füüsilise ja sisemise poole. Tahame, et meie juurde tulles saaks inimene end hästi tunda ning tund aega keskenduda iseendale,“ räägib rullmassaaži Eestisse toonud Beautiful Me kehasalongi perenaine Kee Abel.

Rullmassaažimasin on pärit juba 1927. aastast, kuid selle aktiivne kasutus algas 1940ndatel. Senini on see olnud kättesaadav vaid treeningsaalides, kuid Beautiful Me oli esimene maailmas, kes tõi rullmassaaži hubastesse ja privaatsetesse salongidesse. Ka oli Beautiful Me salong just see, kes võttis kasutusele nimetuse „rullmassaaž“.

Rullmassaaž mõjutab kogu lümfisüsteemi (kiirendab lümfiringet kümme korda), parandab naha elastsust ja ainevahetust, vähendab lümfide seiskumist ja kudede turset. Muide – tänu viimatinimetatud protsessile väheneb ka naiste kardetud tselluliit, mis ei ole midagi muud kui naha alla kogunenud jääkained. Ka haigused tekivad sageli kehas seisvate jääkainete ja organismi laiskuse tõttut. Lihtne ja inimeste peal tõestatud rullmassaaž paneb keha toimima nii nagu peab.

„Me küll rõhutame, et kõik algab toitumisest ning sööme sisse jääkainete rikast toitu. Aga tegelikult algab asi juba mujalt – näiteks kanname riideid, mida on pesupulbriga pestud,“ selgitab Kee Abel. „See kõik imendub naha sisse ja jääb kehasse ning nende jääkainete välja saamisega peabki meie lümfisüsteem tegelema. Ehk siis kui inimene ütleb, et mul ei ole midagi figuuril viga ja pole vaja lümfisüsteemi turgutada, siis see pole nii. On ikka vaja. Ta ju kannab riideid, elab samas keskkonnas – need jääkained tulevad meile erinevatest kohtadest sisse.“

Muide – Kee toob välja, et juba rohkem kui sada aastat tagasi teati, et keha rullimine on hea. „Kunagi taludes pandi maha pesukuivatusrestid, inimesed läksid sellele pikali ja rullisid end edasi-tagasi. Ehk siis tegelikult tegid nad rullmassaaži,“ lausub ta.

Haigestudes võiks proovida esmalt rullmassaaži

Rullmassaaži seansi jooksul tegeletakse kõigi lihasgruppidega ning poose on kokku 15. „Et lümfisüsteemi õigesti toimima panna alustame jalataldadest ja liigume edasi südame poolele. Rullime läbi terve keha. Me ei hakka kuidagi organismi jõuliselt mõjutama – paneme ta lihtsalt tööle nagu ta peab,“ kirjeldab Kee.

Veelgi enam, Beautiful Me kehasalong teeb koostööd ka mitmete haiglatega. „Kui tunnete, et olete haige, siis proovige rullmassaaži. Paneme kõigepealt keha ise tööle ja vaatame, mida haigus teeb,“ annab kehasalongi perenaine nõu.

Sõna „rullmassaaž“ viitab, et tegemist on mingit tüüpi massaažiga – kuivõrd ta üldse sarnaneb tavapärase massaažiga? „Rullmassaaži ei saa võrrelda tava- ja spordimassaažide või treeningutega, sest see on kõik ühes. Ma ei hakka välja tooma, et miski on halb. Ei, otse loomulikult on ka muud massaažid head. Rullmassaažis saab aga kõik head asjad korraga kätte,“ selgitab Kee. Näiteks kaotatakse tema sõnul ühe protseduuri käigus minimaalselt 360 kalorit ning lisaks lõõgastatakse lihaseid. Paljude jaoks on aga järgmisel päeval hoopis raske liikuda, sest lihased on valusad.

Kogemus ei piirdu vaid massaažiga

Kee toonitab, et inimene on tervik ja ka rullmassaaž tegeleb igaühega sel moel. „Kuid ka Beautiful Me kehasalongi atmosfäär on tervik. Me soovime, et tulete siia ja võtate hetke endale. Sellega on seotud kogu stilistika ja sõnumid, mida me siin edastame,“ jutustab kee.

Samuti valitakse hoolega koostööpartnereid. „Me ei haara kedagi niisama kaasa. Iga asi on põhjusega ja läbi proovitud. Meie kliendid teavad, et kui Beautiful Me kehasalongis midagi soovitatakse, siis nad võivad selle peale kindlad olla,“ lisab Kee.

Näiteks praegu võib leida Beautiful Me kehasalongidest nii Merlyn Uusküla brändi Aurora Crystal säravaid ja päikselisi ehteid kui ka Marilyn Kerro müstilise ehtevaliku.

„Kui naine tahab olla suviselt ilus, paista silma, nautida päikest ja näha ise tõeline päike välja, siis on Aurora Crystali ehted vaieldamatud parimad, mida Eestist leida võib. Marilyn Kerro valiku puhul pole aga tegemist lihtsalt ehtega. Tema loomingut kandes on sellel midagi erilist juures. Kas te usute mingit muud maailma või mitte, see polegi oluline,“ kirjeldab Kee.

Beautiful Me asub Tallinnas (kesklinnas, Kristiines ning Nõmmel), Tartus, Rakveres ja Pärnus.

Beautiful Me rullmassaaži on proovinud ja rahule jäänud tuntud inimesed nagu Ivo Linna, Laine Randjärv, Andres Dvinjaninov, Rolf Roosalu, Kaire Vilgats, Dagmar Oja ja paljud veel.