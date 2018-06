Venemaa president Vladimir Putin vastas neljapäeval traditsioonilises tele- ja raadiosaates „Otseliin Vladimir Putiniga“ muu hulgas küsimusele, kas kolmas maailmasõda tuleb. Ta rõhutas, et kolmas maailmasõda tähendab tsivilisatsiooni lõppu.

Venemaa president tsiteeris esmalt Albert Einsteini sõnu: „Ma ei tea, mis relvadega peetakse kolmas maailmasõda, kuid neljandas võideldakse kaigaste ja kividega.“ Putin rõhutas, et lokaalseid konflikte on olnud ja tuleb ka edaspidi, kuid globaalseid sõdu ei ole olnud. USA püüab küll murda seda pariteeti, kuid Venemaa vastab, ja pariteet jääb püsima, lisas Venemaa riigijuht. „Aeg on istuda läbirääkimistelaua taha,“ arvas Putin.

Reedel kohtuvadki Soome pealinnas Helsingis USA ja Venemaa sõjaväejuhid: USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Joseph Dunford ja Venemaa kindralstaabi ülem armeekindral Valeri Gerassimov. Mõlemad sõjaväejuhid kohtuvad ka Soome presidendi Sauli Niinistöga ja Soome kaitseväe juhataja Jarmo Lindbergiga.