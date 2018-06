See, et veebruarist saati sõidavad Tallinnas 100 aastat tagasi Eesti loomisse panustanud meeste nimelised trammid, on kiiduväärt ettevõtmine. Nagu ka info jagamine nende kohta trammide välisküljel ja sees.

Ma ei tea, kui paljud meist on neid viimaseid tekste lugenud, sest mehed on kõik teada-tuntud. Ent juhtumisi hakkasin üht teksti lugema ja olin sellest üsna häiritud. Eesti sõjaväelase ja poliitiku Johan Laidoneri (1884–1953) ehk trammi „Johan“ siseküljel olevas eluloos on kirjas seegi, et „Aastast 1931 juhtis ta Eesti olümpiakomiteed, viies meie sportlased 1936. aasta Berliini olümpiamängudel ajaloolise seitsme medalivõiduni“. Inglise ja vene keeles korratakse sama. Kuna pole märganud ega tea, et mõnes teises riigis oleks sportlaste edu olümpiamängudel olnud seotud olümpiakomitee esimehe nimega, siis – kas Laidoneri roll mainitud medalivõitudes oli ikka nii suur, et seda peab niimoodi serveerima? Kindralil oli võite ja autasusid kuhjaga ja talle pole vaja külge haakida lisamedaleid.

Arvata on, et kummalisevõitu teksti sünni taga on midagi sellist, et Laidoneri-nimelisest trammist kuulnud sporditegelased püüdsid samuti juubelitrammi peale hüpata, ent see ei kukkunud kõige paremini välja. Sestap – ehk sõnastaks Laidonerile pühendatud teksti talle vääriliselt. Lausest, et ta juhtis olümpiakomiteed, piisab täiesti. Kuid liinile võiks saata teisegi ehk siis Eesti olümpia-trammi. Olümpiamedalid on igale väikerahvale trump ja millal veel neist hõigata! Pealegi pole Tallinna tuntus olümpialinnana eriti suur ja vaid vähesed teavad meie Vigrit. Tore oleks sõita trammis, mille peal ja sees on kirjas kõik Eesti olümpiamedalid ja muud sportlikud suursaavutused.