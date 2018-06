Arvestades, et alkoholi tarbimist vähendama pidanud aktsiiside kergitamise tulemusena on joodud alkoholi kogused mitte küll palju, aga siiski kasvanud, on aktsiisipoliitika läbikukkunud. Arvestades veel asjaolu, et alkoholiostude raha liigub hoopis üle piiri Läti riigikassasse, on Eesti aktsiisipoliitika kahekordselt läbi kukkunud. Rahvas hävitab rohkem juues oma tervist ning riigieelarve jääb aktsiisirahast ilma. Hinnavõrdlus ei jäta vähemalt lõunaeestlasele kahtluse võimalustki, kummas riigis oma alkoholiostud sooritada – netopalga eest saab Eestis osta 365 liitrit õlut, Lätis aga üle kahe korra rohkem – 770 liitrit. Samas tuleb olla aus – praegusi ostu- ja tarbimisharjumusi on väga raske muuta olukorras, kus juba tervelt veerand tarbitavast alkoholist tuuakse Lätist. Alkoholiturism soodustab varumist, suuremad varud omakorda õhutavad rohkem jooma. Lätist läbisõidul ostavad alkoholi needki, kes kodumaal seda ei teeks. Ohtlik on ka riigile ärategemise moment – kui inimese arvates kiusab riik teda maksudega, tehakse oma ostud nimme piiri taga.

Kuidas aga käituda valiku korral – kas riik peaks saama eelarvesse rohkem aktsiisilaekumisi poliitikute valimislubaduste elluviimiseks või oleme nõus väiksema maksulaekumisega, kui vaid ühiskonna alkoholitarbimine väheneks? Mõlema eesmärgi korraga saavutamine pole võimalik, seda on alkoholiturul viimastel aastatel toimunu kujukalt näidanud.

Arvestades alkoholitarbimisega kaasnevaid muid probleeme, pole kahtlust, et tarbimise edasisest vähendamisest pole pääsu. Joobes roolikeeramine, perevägivald ja muu kuritegevus on suured ja ühiskonnale ka rahaliselt väga kulukad probleemid. Pole ju mõtet koguda aktsiisiraha pelgalt selleks, et kulutada seda alkoholi tarbimisega kaasnevate kahjude kinnimaksmiseks.