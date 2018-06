Värske poliitilise liikumise Eesti 200 tegevjuhiks saab ettevõtja Henrik Raave, kelle ülesanne on liikumise tegevuse koordineerimine ja äsja tööd alustanud kontori meeskonna juhtimine.

"Ma olen olnud mitme väga suureks kasvanud organisatsiooni alguse juures ja see on alati olnud põnev ja proovilepanev. Seda kõike on oodata ka Eesti 200 juures. Meil on plaanis oma organisatsiooni juhtida idufirmalikult ja läbipaistvalt, olla efektiivne ja tulemustele orienteeritud ning leida innustust liikmete õhinast ja ambitsioonikusest," kirjeldas Raave.

Uue poliitilise liikumise sünd on Raave hinnangul tänases Eestis hädavajalik, vahendab ERR.