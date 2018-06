Lauljanna Lenna Kuurmaa ja muusikaprodutsent Raul Ojamaa rääkisid Raadio 2 eetris oma värskest koostööst. Nimelt on muusikutel plaanis sügisel välja anda uus album. Lenna on eelnevalt teinud ühisprojekte koos Mihkel Raua ja Vaiko Eplikuga. Nüüd on lauljanna ühendanud jõud muusikaprodutsendi ja kitarristi Raul Ojamaaga. "Ma olen juba mõnda aega võtnud hoogu ja mõelnud, kuhu suunda minna. Rauli peale hakkasin ma mõtlema siis, kui kuulsin Siiri Sisaski viimast albumit ("Kuristi kohal", ilmus 2016. aastal – toim.) Sealt sai see mõte alguse ja hakkas idanema," rääkis Lenna saates. Ühiselt arutati teemat muusikamänedžeri Toomas Olljumiga, kellega võiks kampa lüüa.

Lisaks Sisaskile on Ojamaa teinud koostööd lauljatar Liisi Koiksoniga ja ansambliga Miljardid. Ojamaa rääkis saates, et iga artistiga käib kaasas teatud vaib. "Kui võrrelda Lennat Siiriga, siis Siiri on nagu ürgnõid, Lenna on haldjalikum, kui rääkida fantaasiamaailma paralleelides."