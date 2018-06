Katrin Lust rääkis Kroonika meelelahutusauhindade jagamisel, mida talle "Kuuuurija" juhtimine tegelikult tähendab ning kuidas ta tuleb toime erinevate süüdistuste ja kohtukeissidega. "Tegelikult ongi nii, et üks asi on saade esmaspäeviti, aga sinna juurde käib nii palju, kõik need kohutmäärused, pressinõukogu, intervjuude saamised, lisaks see pinge meedias, et ma saan kogu aeg niiöelda tappa," tunnistab Lust, et tema elu on väga pingeline. Küll aga ei lase naine ennast sellest üldse häirida ning peab seda kõike väga heaks õppetunniks.

"Teiselt poolt ma mõtlen, et ma olen 36-aastane, see on parim kool üldse! Vaatame Donald Trumpi või keda iganes, tegelikult on see vinge, et sa täiel rinnal elad. Ma ei kahetse küll mitte midagi, tuleb mis tuleb!" rõõmustab ta.