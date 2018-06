Nii oma vanemaid kui ümberkaudseid on hämmingusse ajanud 3aastane druusi poiss, kes räägib inglise keelt ning seda lausa briti aktsendiga.

O’Neal Mahmoudi pereliikmed, kes elavad Põhja-Iisraelis ning suhtlevad omavahel araabia keeles, väidavad, et neil pole aimugi, kuidas poiss inglise keelt mõistab, vahendab The Times of Israel. Lisaks tunnistasid nad, et ei saa vahel kõigest aru, mida laps seletab.

NBA mängija Shaquille O’Neali järgi nime saanud laps ei kõnelnud kuni teise eluaastani. Alguses teinud ta vaid ebaselgeid häälitsusi ning hakanud mõne aja pärast sujuvalt inglise keelt rääkima. Lapse vanemad ning temaga tegelenud spetsialistide väitel olnud põnni esimesteks tavapärasteks väljenditeks näiteks "oh my dear" ja "oh my goodness".

„Ma ei mõista igat sõna ning ütlen talle vahel lihtsalt "yes, okay", rääkis poisi vanaisa Yahya Shams. Väljaande sõnul teab laps muuhulgas ka arhailiste esemete inglisekeelseid vasteid.

Pere sõnul kardavad nad, et väikese O'Neali lapsepõlv saab tema eripära tõttu olema raske. Praegu käib poiss lasteaias, kus on inglise keelt kõnelev õpetaja, kuid lastega suhtlemine olevad keeruline. Õpetaja Irit Holmani sõnul võtsid poisi vanemad temaga esimest korda ühendust murega, et laps ei räägi. „Siis helistasid nad mulle uuesti ja ütlesid, et lapsel on nüüd uus probleem – ta räägib, aga teeb seda nagu Inglismaa kuningas.“

Poissi uurinud ekspertide sõnul võib müstiline aktsent olla osa uuestisünnist. Lapsega kohtunud kõneterapeut Khaloub Qa’awar ja neuroloog Keren Ben tunnistasid telekanalile Cannel 10, et nad pole midagi säärast varem näinud.