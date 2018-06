Vaid 37aastaseks elanud Sergei Magnitski nimi on tuntud ka üheksa aastat pärast surma – tema nimeline dokument saab järjest täiendust Venemaa tegelaste näol, kes on toime pannud mitte ainult läänemaailma mõistes taunitavaid tegusid, vaid ka inimlikult täiesti mõistetamatuid asju.

Magnitski esindas juristina fondi Hermitage Capital Management, millele kuulus mitmeid Venemaal tegutsenud firmasid. 2008. aastal teatas ta kohtus, et mitmed fondile kuulunud, kuid uurimisasutuste poolt arestitud firmad vahetasid aresti all olles saladuslikul moel omanikke ning firmasid kasutati maksupettusteks. Sama skeemi olla kasutatud varemgi ning loodud valesüüdistuse alusel on mitmeid ärimehi vangi saadetud. Magnitski süüdistas kuritegudes otseselt prokuratuuri, uurijaid ja maksuametit.

2008. aasta novembris vahistati Magnitski süüdistatuna maksupettuses. Vangistuses diagnoositi Magnitskil sapikivid, kuid talle ei võimaldatud arstiabi ega ravimeid. Ta suri eeluurimisvanglas 16. novembril 2009. aastal olles vaid 37aastane.

Isegi surm ei päästnud teda kohtuprotsessist, tema süüasi jõudis kohtusse ja 2013. aastal mõisteti ta maksudest kõrvalehiilimises süüdi. Kohtuasi tekitas kõmu isegi Venemaal, sest mitte kunagi varem pole surnud inimese üle kohtu mõistetud.