Telerežissöör René Vilbre käis "Vikerhommikus" rääkimas "Kreisiraadio" telgitagustest ning avaldas, et tal on juba viimased 16 aastat sahtlis seisnud "Kreisiraadio" täispika filmi stsenaarium, mis ootab nüüd vaid rahastajaid, et publiku ette tulla.

"Täispika filmi stsenaarium on mul täiesti olemas viimased 16 aastat ja see on minu arust väga naljakas, aga me ei ole sellele veel rahasid taha saanud, sest filmirahastajad arvavad, et see on liiga sketšilik, mis on minu arust just väga hea. Seal on Monty Pythoni-laadsed sketšid, lugu on täiesti olemas. Kui kellelgi produtsentidest nüüd turgatab, et oleks väga head naljafilmi vaja, siis see siiamaani töötab!" räägib mees.

"Kreisiraadio" filmi stsenaarium on kirjutatud neljakesi ning üks autoritest on ka armastatud kirjanik Andrus Kivirähk. "Niiet mul on olemas täiesti Kivirähu allkirjaga täispikk „Kreisiraadio“ filmi stsenaarium sahtlipõhjas ja ootamas," rõõmustab ta.