Möödunud nädalal Ida-Virumaad külastanud värske riigihalduse minister Janek Mäggi leiab, et on vaid aja küsimus, kui sealne kant muutub sama hinnatud elukohaks nagu Kalamaja Tallinnas. Mõnigi siinne elanik on aga piirkonna helge tuleviku suhtes endiselt skeptiline.