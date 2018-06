Nagu me teame, on majanduse tervis väga hea ja palgad rallivad. See kajastub ka kinnisvaraturu olukorras ning väga aktiivses ehitustegevuses. Uusi maju kerkib palju ja igas linnaosas ning pakkumiste hulk on suur, mis tähendab, et ostajate elu ei ole üldse kerge. Vaatame aga, millise hinnaklassi uued korterid on Tallinna ostjate seas kõige populaarsemad.

Et leida parima hinna- ja kvaliteedisuhtega korter, tuleb teha korraliku kodutööd. Ja seda tehakse. Ostjad on teadlikud ja nutikad ning oskavad igas uues projektis üles leida parimad korterid, mis lähevad kiiresti ka müügiks.

Olgu järgnev siis vihjeks kõigile turuosalistele – nii neile, kes kortereid müügiks pakuvad, kui ostjaile, kes valikut tegemas.

1-toalised korterid:

äärelinnas vahemikus 70 000 – 80 000 €,

kesklinnas vahemikus 90 000 – 100 000 €.

2-toalised korterid:

äärelinnas vahemikus 85 000 – 100 000 €,

kesklinnas vahemikus 125 000 – 135 000 €.

3-toalised korterid:

äärelinnas vahemikus 120 000 – 140 000 €,

kesklinnas vahemikus 150 000 – 165000 €.

4-toalised korterid:

äärelinnas vahemikus 140 000 – 160 000 €,

kesklinnas vahemikus 180 000 – 210 000 €.

Loomulikult on hind vaid üks, kuigi väga tähtis, parameeter. Soovitud korteril peab olema ka hea asukoht ja planeering. Kui kõik kolm komponenti on koos, siis toimub ostuotsus kiirelt.

Loomulikult on olemas ka palju erandeid ja olukordi, kus loevad emotsioonid, erilisus või hoopis midagi muud. Nii ei maksa arvata, et muudes hinnaklassides olevaid elamispindu üldse ei ostetaks. Kõigele on olemas oma sihtgrupp, kuigi see on tihti juba oluliselt väiksemaarvuline.

Loe lisaks: Millise hinnaga uued korterid on populaarseimad?