„Mind vist siiani patuste hulka arvatud ei ole,“ naerab riigikogu liige, kindral Ants Laaneots küsimuse peale, kas ka tema on russofoobiks arvatud.

„Ma suure huviga ootasin seda nimekirja,“ ütleb Laaneots. „Ma ei ole siiani täisnimekirja näinud ja keegi ei ole mulle ka teatanud, et minu nimi seal on. Kui teil on nimekiri, saatke mulle ka!“

Kindral Laaneots on palju kirjutanud ja rääkinud Venemaa sõjalistest operatsioonidest ning doktriinist. Ajendi tema musta nimekirja panemiseks annaksid kindrali väljaütlemised küll: „Venemaa valmistub alates 2008. aastast suureks sõjaks“; „Kui Zapadi õppus on terroriõppus, siis NATO on terrorist“; „Venemaa on ohtlikum kui varem“; „Venemaa juhtkond demonstreerib, kes on Balti merel peremees.“

Õhtuleht uuris ka endiselt välisministrilt ja Eesti suursaadikult Venemaal, Marina Kajurannalt, kas teda on äkki russofoobide nimekirja pandud. Kaljurand eitas kindlalt ning lisas, et tema teada ei ole nimekirjas ka ühtegi teist Eesti välisministrit.

Venemaa suhtes väga kritiiliste avaldustega esinenud Ukraina päritolu Eesti õigusteadlane Evhen Tsybulenko, hakkas Õhtulehe küsimusele russofoobide nimekirjas olemisest naerma ning tõdes, et see on väga veider, aga tema Venemaa mustas nimekirjas ei ole.