Europarlamendi liige Tunne Kelam rääkis Õhtulehele, et tema on juba ammu Venemaa mustas nimekirjas ega tohi sinna riiki siseneda. Kelam kinnitas, et Putini Venemaale ei taha ta nagunii minna. Kelami sõnul kanti juba oma neli aastat tagasi hulk Euroopa parlamendi liikmeid Venemaa poolt musta nimekirja. Poliitik märgib, et parlamendiliikmed asutasid omal ajal isegi musta nimekirja arvatute ühenduse. "Me kohtusime tookord Euroopa parlamendi presidendi Martin Schulziga ja tema lubas hoolitseda selle eest, et meie poliitka on ühtne ja meil ei ole mingeid ametlikke suhteid Venemaa duuma esindajatega, kuni Euroopa parlamendi liikmed on sellises mustas nimekirjas," meenutab Kelam. Venemaa enda otsust siis ei põhjendanud. Kelam muigab, et Venemaa silmis musta nimekirja sattumiseks piisab vaid sellest, kui selle riigi tegevusse kriitiliselt suhtuda.

"Meie probleem on see, et meie pole Euroopa liidu riikide poolt ise suutnud rakendada musti nimekirju vene tegelaste suhtes, kes on süüdi inimsusevastastes tegudes, korruptsioonis või võimu kuritarvitamises," arvab Kelam. Ta lisab, et aastaid tagasi võttis Euroopa parlament vastu resolutsiooni, mis nõudis niisuguste nimekirjade kehtestamist. "See oli Kristiina Ojulandi algatus mitu aastat tagasi. Aga liikmesriigid pole seda soovinud või selles osas üksmeelt saavutanud," märgib Kelam.

Vene duuma ei ole normaalne parlament Poliitiku sõnul räägivad tema Euroopa parlamendi kolleegid vahepeal, et Ida-Euroopa riikide parlamendid peaksid püüdma Venemaa parlamendiga normaalseid suhteid hoida. Siis peavad Ida-Euroopa riigid Kelami ütlust mööda alati selgitama, et see pole võimalik, kuna Vene duuma ei ole normaalne parlament. "Duuma on ju selekteeritud, see ei ole demokraatlikult valitud. Tal pole mingisugust iseseisvust, nagu demokraatia eeldab. Ta täidab täpselt Putini käske, nii nagu ta silmapilkselt kinnitas Krimmi annekteerimise. Sellises staadiumis mingeid suhteid arendada on enesepetmine ja duuma tähtsuse tõstmine, nagu ta oleks normaalne parlament," avaldab Kelam. Isiklikust vaatepunktist pole Kelamil kahju, et ta enam Venemaale minna ei saa. Veel enam, mees kinnitab, et ei lähekski praeguse Putini poliitika ajal vabatahtlikult Venemaale. "Ei ole mingisugust garantiid, et seal sind ei röövita või spionaažis või ükskõik milles ei süüdistata," põhjendab Kelam. "Mul pole mingit põhjust Venemaale minna, välja arvatud kohtumised inimõiguste kaitsjatega ja Venemaa demokraatidega."