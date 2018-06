"Ma olin ühes intervjuus öelnud, et mu suur unistus on kuskil filmis veel kaasa teha. Eks nad kuskil meedias nägid, millega ma tegelen ja jäin kuidagi silma. René Vilbre võttis minuga ühendust ja saime kokku,“ räägib räägib raadiohääl Brigitte Susanne Hunt, kes saab rolli ülipopulaarse filmi "Klassikokkutulek“ kolmandas osas.

"Tegelikult pakuti mulle alguses palju väiksemat rolli, aga olen äärmiselt üllatunud, et pärast lühikest vestlust Renéga usaldati mulle üks põhilistest kõrvalrollidest.“ Veel räägib tuntud raadiohääl, et raadios suvel kuigi kiire ei ole ning ta tahtiski midagi põnevat vahelduseks teha, seega otsus filmis osaleda tuli kiirelt.

Brigitte Susanne Hunt on kaasa teinud ka seriaalis "Doktor Silva“, kuid arvab, et filmis osalemine on palju huvitavam. "Seda konkreetset seriaali tehti igal nädalavahetusel ja see muutus veidi rutiinseks. Nüüd saan tulla oma turvatsoonist välja ning olla koos professionaalsete näitlejatega kümme võttepäeva tavaelust täiesti eemal. See on hoopis teine kogemus. Vastupidiselt seriaalile, kus tulen vahepeal rollist välja, olen seekord kogu aeg rollis sees. Nüüd, need kümme päeva, olengi ma see teine tegelane.“

Viimasel ajal jõudsalt raadiotöö ja blogi pidamisega tegelev Brigitte ütleb, et ei karda sellist suurt rolli ette võtta. "Mulle meeldivad väljakutsed ja see on äge, et saan niivõrd tuntud filmis kaasa teha. Muidugi saab olema ka keeruline, varajased ärkamised ja pikad võttepäevad, aga see on ainult kümme päeva, selleks hetkeks saan ma ennast kokku võtta küll,“ on ta kindel.

Brigitte on veendunud, et kolmas osa tuleb parem või kindlasti sama hea kui eelmised. "Seal on midagi uut ja täiesti teistsugust. Tiim läheb ka iga korraga ainult paremaks, sest nad tunnevad üksteist. Ma arvan, et see on hea energia, mille pealt kolmas kord veel teha,“ räägib ta. "Mulle on ka öeldud, et kogu filmimine on hästi naljakas ja tore. Ma ei olegi Ingrid Marguse käest veel küsinud, kas on päriselt ka nii või see on ainult jutt,“ naerab Brigitte.