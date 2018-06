Kuulujutu kohta, et ta olevat Kõrgemäele maksnud 75 000 eurot, vastab Lust järgmist: "Ma olen jahmunud, et et selline lugu linnapeal keerleb ja olen imestunud, miks tuleb see kõne Elu24-lt, kellele härra Zand on andnud mitmeid intervjuusid ja rääkinud oma suu nö. puhtaks. Tundub, et see on taas järjekordne kuulujutt, mis näitab mind ja "Kuuuurija" saadet halvas valguses," ning nimetab kõlaka levitajaid hea fantaasiaga inimesteks.