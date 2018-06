Eestis on (olnud) ka teisi juhtivpoliitikuid, kelle tegevus on teeninud ennemini võimulolijate ja majanduseliidi kui tavainimeste huve. Miks just Jüri Ratas selle välja valiti?

Lina sõnul on Ratase kutsumine Bilderbergide grupi kohtumisele Eesti jaoks suur ohumärk. „Kui näiteks Rootsi Keskerakonna esinaine Annie Lööf käis Bilderbergide juures, läks ta peast päris segi. Ta ütles, et Rootsi avab väravad kõigile üle maailma, kes tahavad tulla. Kõik on teretulnud!“

Eestist sõidetakse üle

Lina usub, et maailmapoliitika niiditõmbajaid huvitab Rail Balticu läbisurumine – sellele annab tunnistust ka Rail Balticu lätlannast tegevjuhi Baiba Rubesa kutsumine kohtumisele.

„See näitab, kelle huvisid Rail Baltic tegelikult teenib. See ei teeni mitte Eesti või Läti rahva vaid väga mõjuvõimsate finantsringkondade huvisid,“ tõdeb Lina. „Meile ei ole siiamaani avatud kaarte, milleks seda tehakse.“ Vandenõude uurija usub, et jutt mõnusast reisijateveost on suitsukate ning Rail Balticu läbisurujate tegelik huvi on hakata suures koguses Eesti maavarasid [näiteks fosforiiti] välja vedama. „Midagi muud siin olla ei saa,“ leiab Lina.

Muuseas – lisaks sellele, et fosforiidist saab teha väetist, saab sellest ka napalmi, mis teenib keemia- ning sõjatööstuse huve.

„Rail Baltic on kellelegi nii suure tähtsusega, et ta tuleb läbi suruda hoolimata rahva vastuseisust,“ sõnab Lina. „Niisamuti tselluloosivabrik, mille taga on Hiina raha.“ Ta selgitab, et okaspuutselluloosi annab edasi töödelda maailma võimsaimaks lõhkeaineks, heksogeeniks, mida on samuti vaja sõjatööstusel.

„Kõik need asjad on ärevusttekitavad,“ märgib Lina.

Tema sõnul on Bilderbergide grupp piltlikult öeldes massoonide täitevkomitee, kes võtab vastu globaalselt olulisi majanduspoliitilisi otsuseid. „See on organisatsioon, mis tegeleb planeerimisega, seal hulgas pikaajalise planeerimisega. Ja mängus on nende huvid, mitte meie huvid. Nemad keedavad kokku ühe supi ja meie peame hakkama seda helpima.“

Kohtumisel osalemine on häbiasi!

Bilderbergide grupi poliitsahkerdustest on Linal ridamisi näiteid.

„Näiteks tuli kord Bilderbergide nõupidamisele tundmatu ja tähtsusetu kuberner Arkansasest, kelle nimi oli Bill Clinton. Pärast seda sai temast järgmine Ameerika Ühendriikide president.“

Samuti olevat Lina sõnul Bilderbergide korraldatud Suurbritannia kunagise peaministri Margaret Thatcheri võimultkukutamine. „Thatcheri poliitika neile telgitagustele jõududele ei sobinud, sest tema ütles: „Inglismaa huvid kõigepealt!“ ja temast otsustati lahti saada. Thatcheri enda partei inimesed said juhendid ja hakkasid tema vastu tegutsema, kuni ta lõpuks sunniti peaministri koha pealt lahkuma. Neid näiteid on küll ja küll. See on ärevust tekitav.“

Kuigi Bilderbergide grupi kohtumisi kirjeldatakse kui väga salajasi, lekib Lina sõnul sealräägitu siiski tavaliselt üsna varsti välja.

„Nende suuremad eesmärgid tulevad välja igasugustes kõrvaldokumentides,“ räägib ta. „Näiteks Agenda 21 on üks tüüpiline plaan, mis tegelikult on kõigile kättesaadav – selle saab kätte Šveitsist ÜRO esindusest. See on päris hirmus lugemine. Ka üksikud liikmed lobisevad üht-teist välja. Kõigi nende infokildude põhjal ei teki küsimust, et tegemist on võrgustikuga, mis töötab maailma poliitilise ja majanduseliidi heaks ja tavainimese huvide vastu, kuigi nad ise räägivad, et kõike tehakse meie huvides.“

Seepärast on ka Lina sõnul häbiväärne, et meie peaminister sellel sündmusel osaleb.

„Ratase jaoks on see nagu uhkustamise asi: vaadake, kuidas mind on esile tõstetud, missugune suur au! Mina leian, et see on häbiasi,“ sõnab Lina kategooriliselt. „Kui mina oleksin olnud Eesti peaminister ja mind oleks kutsutud Bilderbergide grupi kohtumisele, oleksin ma kohe öelnud, et sellisesse häbiväärsesse seltskonda mina jalga ei tõsta. Mina ei osale üritustes, mis ei teeni minu rahva huve. Sest iga valitsuse ülesanne on kaitsta oma rahvast. Praegune valitsus seda ei tee.