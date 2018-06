Superstaarisaates kõrge teise koha saavutanud Sissi Nylia Benita räägib, et tema esimene päev pärast finaali möödus nagu udu sees: lauljatar püüdis aru saada, mis õigupoolest juhtunud oli.

"Sain ennast lõpuks välja magada, ilma et oleks ärganud mitu korda öösel üles, kartes, et magan sisse,“ naerab Sissi. "Käisin Universalis koosolekul ja panime mu lähituleviku natuke rohkem paika," räägib ta.

Sissi sõnab, et saade sai väga äkki läbi ja pingelangus oli nii suur, et hääl läks ära. "Täiega imelik tunne, nagu kõik oleks hakanud aeglasemalt liikuma. Aga ma ei muudaks midagi - hea ja rõõmus tunne on," kinnitab staarisaate superfinalist.

Sissi Nylia Benita, Uudo Sepp (Alar Truu)

"Minu esimene soov on hakata laule kirjutama ja suvised esinemised paika saada. Pakkumisi on tulnud juba palju. Nüüd üritangi navigeerida nii, et ma kohe alguses läbi ei põleks. Samas üritan muusika kõrvalt aega leida ka kunstile ja sõpradele.“