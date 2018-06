8.–10. juunini toimuval huumorifestivalil Luige Nokk näeb kahte uut Kreisiraadio sketši – "Jõulubuss" ja "Plaksutajad". Esilinastus toimub laupäeva õhtul festivali kinotelgis.

Sketš "Jõulubuss" räägib sellest, kuidas kolmel jõuluvanal on plaan lapsi röövida ja nad teevad selleks põhjalikumat eeltööd kui mõni kohusetundlik päkapikk. "Plaksutajad" toob kaamera tagant välja telemaastiku tunnustamata kangelased, kelle tööks on teha kõikvõimalikke hääli ja häälitsusi.

Režissöör René Vilbre sõnul ei mäleta ta enam põhjust, miks need sketšid tele-eetrisse ei jõudnud. Siiski tõdeb tegija, et ajaproovile on need ilusti vastu pidanud.



Lisaks valivad nii tema kui ka näitleja Peeter Oja kolm oma lemmiksketši, mille saamislugu külalistega jagatakse. Tõsisele fännile mõeldud musta materjali on Vilbre erakogus palju.



Kolme päeva jooksul näeb Luige Noka pealaval, kontsertlaval, teatrimajas ning kinotelgis Eesti tuntud näitlejaid, koomikuid, muusikuid, luuletajaid ja mustkunstnikke. Teiste seas astuvad üles Märt Avandi, Ott Sepp, Sepo Seeman, Jan Uuspõld, Egon Nuter, Märt Koik, Mattias Naan, Tigran Gevorkjan, Kaisa Selde ja Mart Müürisepp.



Lisainfot leiab festivali kodulehelt.