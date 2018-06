“Enamikel juhtudel see just nii ongi,” ütleb Lahe Kinnisvara Pärnu maakler Krista Järv ning lisab, et see tähendab müüjale ja tema perele mõningaid elukorralduse muutusi.

Alustades sellest, et teie koju saabuvad võõrad inimesed ja kodu peaks olema iga kord justkui pilt sisustusajakirjast, et saavutada hea esmamulje. Eks iga kodu on oma pererahva nägu ja teie soovite anda parimat, et müügiedu oleks tagatud. Siiski ei näe ostja alati seda, mida teie ise.

Kõige tähtsam on puhtus ja kord. See on asi, mida märkab iga potensiaalne ostja ja seda ei tasu kindlasti alahinnata. Ise sees elades harjud asjadega mis teile on igapäevane, kuid ostja jaoks võivad muutuda otsustavaks. Seega oleks mõistlik eelnevalt eluase ette valmistada müügiks mõningate soovituste järgi.

Asjad sanitaarruumis – pange asjad kappi! Ostja ei soovi teada, mis šampooni või öökreemi te kasutate. Vann, dušinurk, wc-pott, peeglipinnad olgu puhtad, mustapesukorv kaetud.

Asjad köögis – köögi tööpind võimalikult vaba üleliigsest, köögitehnika ja kapiuksed puhtaks! Võimalusel värsked lilled vaasi.

Asjad esikus – ostja saabudes tõstke oma üleriided ja liigsed jalatsid silma alt ära. Koheselt tekib esikuosasse sisenedes hea tunne, õhku ja ruumi.

Asjad magamistoas – voodi olgu alati tehtud, st. kas päevateki või ka ilupatjadega sätitud.

Asjad elutoas – vitriinkapid, kummutid, lauad ja nende pealsed ei peaks sisaldama asju eksponeerimiseks. Siin kehtib printsiip parem vähem kui rohkem!

Kogu eluruumi hea üldmulje loomiseks piisab vaid vähesest panustamisest, kuid need mõjuvad! Potentsiaalne ostja ei näe sinu eluruume sellisena nagu sina, sageli ei oska ta elutoas eksponeeritud asju väärtustada nagu müüja ise, sest temal puudub side ja taust nende asjadega.

Minu kogemuse jooksul on häid tulemusi andnud, kui perenaine on vahetult enne potensiaalsete ostuhuviliste saabumist küpsetanud ja õhuski on tunda meeldivat koogilõhna. Teise variandina on hästi sooja tunde tekitanud potentsiaalses vastuvõtjas mõnus vastuvõtt - praegune omanik on seadnud lauale küünlad, värsked lilled ja ka kohvi/teetassid on valmis pandud, et pärast eluruumi ülevaatust koos maha istuda ning arutleda.

Paha ei teeks ka eluruumi vahetu tuulutamine ja vajadusel seada tualettruumi lõhnavad lilled õhuvärskendajatena.

Ostja jaoks on oluline tunda ära see oma ja õige. Kohe uksest sisenedes võiks tekkida soe ja mõnus tunne. Enne müügiprotsessi oleks vaja kindlasti arutleda ka selle üle, mis korterisse sisse jääb ja mis sisaldub müügihinnas. Tavapärane on integreeritud mööbel koos tehnikaga, kuid see pole reegel. Ka need asjad tuleb ostjal üle vaadata, mis eluruumi jäävad.

Potensiaalse ostja saabudes peate ka arvestama sellega, et ta tuli teie koduga tutvuma müügikuulutuse peale. Seega võiks kodu sel hetkel välja näha nagu nendel fotodel, mis on lisatud müügikuulutuse juurde.

Ostjat huvitab eelkõige korteri planeering ja asukoht, kuid esmamulje kohapeal olles, annab väga suure impulsi tehingu toimumiseks või siis mittetoimumiseks.

Loe lisaks: Kuidas müüa korterit, kui elanikud on veel sees?