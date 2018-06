Lepajõe oletab, et tema Venemaale lubamise keelu taga oli Vene Föderatsiooni noorsookomitee juhile Vassili Jakimenkole Eesti poolt kehtestatud Schengeni viisakeeld. Nimelt pidas Eesti pronksiöö ajal noorteliikumist Naši juhtinud Jakimenkot Eestile sooritatud küberrünnakute koordineerijaks.

„Jakimenko oli Venemaa noorsoo valdkonna kõrgeim ametnik ja mina asekantslerina olin Eesti noorsoo valdkonna kõrgeim ametnik,“ arutleb Lepajõe ja lisab, et see on nagu diplomaatidega: ühele ametnikule kehtestatud keelule reageerib teine riik täpselt samasuguse sammuga.

Samale Peterburis toimunud EL-Venemaa foorumile üritas pääseda noorteühingu Avatud Vabariik juht Jevgeni Krištafovitš, kuid erinevalt Lepajõest jäi tema Pulkovo lennujaama toppama ja Venemaale teda vaatamata kehtivale viisale ei lubatud.