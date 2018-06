"Umbes aasta tagasi hakkasime siseringis – mina, Jaan Pehk, Eplik ja Chalice – üksteisele [meeme] saatma. Aga mingi hetk võttis julguse saavutamine aega, enda nime alt ei tahtnud neid üles panna," räägib Robin Juhkental "Terevisioonis", kuidas temast meemimeister sai.

Meem võib Robini sõnul olla lihtsalt foto või pilt, millel on juures ka kommentaar. "See võib olla sotsiaalne ja poliitiline. Savisaar ja EKRE on minu jaoks ikkagi inspiratsioon," lisab ta.

Poliitilisi meeme on Juhkentalil palju. "Eelmisel aastal tuli paari kuuga korraga palju skandaale välja ja elu muutus. Praegu olen natukene näljas olnud, ma ootan järgmist pauku."