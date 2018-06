Välisminister Sven Mikser rääkis valitsuse pressikonverentsil, et erinevalt Venemaast ei mängi Eesti poliitilist pingpongi, vaid teeb enda otsuseid põhjendatult. Täna sai teatavaks, et Venemaa kehtestas Eesti "russofoobidele" sissesõidukeelu. Niinimetatud russofoobide nimekirjas on nii ajakirjanikke, parlamendi saadikuid kui ka kodanikuaktiviste. Kokku on nimekirjas 20 inimest. Mikser ütles Venemaa käitumist kommenteerides, et igal suveräänsel riigil on õigus selliseid piiranguid kehtestada. Küll aga leiab Mikser, olles ise "russofoobide" nimekirjaga tutvunud, et see on kokku seatud meelevaldselt.

Välisministeerium on nimekirja sattunud Eesti kodanikke informeerinud. Küll aga ei kavatse ministeerium nende inimeste tegevusele mingit hinnangut anda ega nende nimesid avalikult välja öelda. Kätt kellelegi muidugi ette ei panda, kes ise asjast avalikkust teavitavad.

Mikser lisas, et Eesti ei kavatse Venemaa poolsele russofoobide nimekirjale kuidagi reageerida. Küll aga võib aimata, et antud nimekiri oli Venemaa poliitiliseks vastuseks sellele, et Eesti kehtestas hiljuti sisenemiskeelu 49 niinimetatud Magnitski nimekirjas olevatele Venemaa kodanikele.