Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA) määras veebruaris esitatud taotluste põhjal 81 füüsilisele ja juriidilisele isikule kokku 996 826 eurot toetust ligi 47 kilomeetri kiviaedade taastamiseks.

Maaelu arengukava toetusmeede kiviaedade taastamiseks on rakendatud selleks, et säilitada ja suurendada maastike esteetilist, ajaloolist ja kultuurilist väärtust. Kiviaiad on ka elupaigaks loomadele-lindudele ja putukatele, suurendades bioloogilist mitmekesisust. Perioodil 2014-2020 rahastatakse seda toetusmeedet 2,5 miljoni euroga, sellest 1,5 miljonit määrati taotlejaile aasta 2016 ja ning nüüd kinnitati otsused veel ligi ühe miljoni euro määramiseks.

Taotlusi toetuse saamiseks võttis PRIA vastu tänavu veebruaris – 291 taotlejat soovisid kokku saada toetust üle kahe korra rohkem, kui eelarve määrata võimaldab. PRIA määras toetused hindamiskriteeriumide põhjal koostatud paremusjärjestuse alusel.

Toetust on võimalik saada sellises piirkonnas, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud ning kunagise kiviaia asukoht on looduses tuvastatav.

Täpsemad tingimused on meetme määruses. Enne töödega alustamist tuleb toetuse taotlejal saada muinsuskaitse-eksperdilt määrang konkreetse kiviaia taastamise kohta: millised on selle mõõtmed ja ladumisviis, kus see asub, millised puud-põõsad tuleb alles jätta ja nii edasi.

Kiviaed tuleb taastada kahe aasta jooksul toetuse määramisest arvates. Toetuse maksab PRIA välja siis, kui taotleja esitab aruande kiviaia valmimise kohta ja aruandel on eksperdi kinnitus, et kiviaed vastab määrangule. Taastamine võib toimuda ka osakaupa, kalendriaastas saab esitada ühe aruande.

Toetuse ühikumäär ühe meetri kiviaia taastamiseks on 60–90 sentimeetri kõrguse kiviaia puhul 16 eurot ja üle 90 sentimeetri kõrguse kiviaia puhul 25 eurot.

Kõige arvukamalt on toetusesaajaid Saaremaal ja seal taastada plaanitud kiviaedade pikkus moodustab üle poole kogu Eesti vastavast mahust. Toetust rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest.

