Venemaa keelas riiki sisenemise 20 Eesti kodanikule, keda Moskva peab russofoobideks. Kuigi nimekiri pole avalik, on teada, et teiste seas on sinna sattunud ajakirjanik Ainar Ruussaar, poliitikud Sergei Metlev ja Jevgeni Krištafovits, Kaitseliidu peastaabis töötav Urmas Reitelmann ja Eesti sõjaajaloolane ja õppejõud Igor Kopõtin.

Igor Kopõtin. (Vallo Kruuser/Ekspress Meedia)

"Võin vaid arvata, et Kremlile ei meeldinud minu kriitilised sõnavõtud Kremli poliitika kohta Eesti meedias. Teiseks võib olla ei meeldi minu tegevus Ukrainas," kommenteeris Igor Kopõtin oma sattumist russofoobide nimekirja.

"Lahtiseks jääb see, kuidas ametlik Venemaa jõudis sellise otsuseni. Kes valis neid inimesi nn musta nimekirja. Kas Vene saatkond Tallinnas või sellega kontaktis olevad venemeelsed aktivistid," arutles ta.