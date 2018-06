Venemaa keelas riiki sisenemise 20 Eesti kodanikule, keda Moskva peab russofoobideks. Kuigi nimekiri pole avalik, on teada, et teiste seas on sinna sattunud ajakirjanikud Erkki Bahovski ja Ainar Ruussaar, poliitikud Andres Herkel, Sergei Metlev ja Jevgeni Krištafovits, Kaitseliidu peastaabis töötav Urmas Reitelmann ja Eesti sõjaajaloolane ja õppejõud Igor Kopõtin.

Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu aseesimees Urmas Reitelmann kirjutas sotsiaalmeeldias, et sai kõne välisministeeriumist infoga, et Putin ei luba teda Venemaale. "Tunne on ülev," kommenteeris Reitelmann.

"Välisministeeriumist helistati. Mina olen Kremli nimekirjas. See on kõige parem tunnustus, mida tšekistide võim oleks võinud mulle anda," rõõmustas Jevgeni Krištafovits Twitteris.

Sergei Metlev. (Hendrik Osula/Ekspress Meedia)

Russofoobide nimekirja sattunud Sergei Metlev peab nimekirja kandmist tunnustuseks. "See, et Kremli nomenklatuur nimetab russofoobiks venelast väärib eraldi uurimist, sest selle loogika järgi peaks ma ennast seest vihast ära põletama. Aga ma ei tee seda ning pean nimekirja kandmist hoopis tunnustuseks," kommenteeris ta.

Ainar Ruussaar. (Vallo Kruuser/Ekspress Meedia)

Sissesõidukeelu saanute nimekirjas on ka Postimehe ajakirjanik Ainar Ruussaar, kes pakkus ajalehes põhjuseks, miks ta Venemaale russofoobina paistab, kas venekeelse kanali ETV+ käivitamist või intervjuusid Gruusia presidendi ja Aserbaidžani opositsioonijuhiga.

Andres Herkel (Tiina Kõrtsini)

Ka Vabaerakonna esimees Andres Herkel on üks Eesti poliitikutest, kes pandi Venemaa poolt sissesõidukeelu saanute nimekirja. Oma blogis kirjutab Herkel, et ei tea, miks ta on nn. russofoobide nimekirjas.

"Kui ma 2012. aasta märtsis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) vaatlejana Venemaa presidendivalimistel käisin, näitas üks Leedu kolleeg mulle portaalis Regnum ilmunud uudist, et teiste seas on vaatlejana maale saabunud „tuntud Eesti russofoob Herkel“. Leedulane naeris laia suuga ja arvas, et sellise uudise peale võib olla lausa kade. Sõna „russofoob“ on muidugi absurdne ja selle kasutamine Venemaa režiimi kriitikute suhtes on poliitiline rünnak," kirjutab Herkel.

Ta lisab, et ENPA esindajana Venemaal käis ta kokku neli korda. "Tõsi on aga see, et olen olnud kriitiline mitmetel debattidel ja hääletustel, kui jutuks on olnud kas Vene delegatsiooni hääleõiguse vaidlustamine või selle taastamine seoses inimõiguste olukorraga või naaberriikide suveräänsuse rikkumisega."

Herkeli sõnul ei ole ta vene keel kuigi hea, aga võimaluse korral on ta püüdnud vastu tulla intervjuusoovidele, eriti selleks, et Eesti venekeelsele auditooriumile poliitikas toimuvat selgitada.

"Kokkuvõttes ei seleta ükski neist tõikadest, miks ma peaksin mingis „russofoobide“ nimekirjas olema. Ausalt öelda ei ole mul ka väga palju mahti selle üle pead murda. Aga kui aega pisut rohkem oleks, siis üritaksin ehk uuesti ENPA-l karjääri teha, saada mõni raport või positsioon, mis eeldab Venemaa-visiiti ja vaadata siis, kuidas see piirilt tagasi saatmine niisuguse rolli korral täpsemalt käib."

Eesti suursaadik Venemaal sai kolmapäeval nimekirja Eesti kodanikest, kellel enam Venemaale siseneda ei lubata. Teadaolevalt on nimekirjas 20 Eesti poliitika- ja ühiskonnategelast, nende nimesid välisministeerium ei avalikusta.

Erkki Bahovski (Teet Malsroos

Russofoobide nimekirjas on ka ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski. "Seal on kakskümmend inimest Eestist, eksole. Kui ma võrdlen ennast mõne inimesega, kes pidevalt Venemaast kirjutab ja seal käib, siis loogika järgi on täiesti arusaamatu, miks mina seal olen. Loomulikult, ma olen kirjutanud Venemaast, aga ma ei kirjuta neist kogu aeg," ütleb Bahovski.

Ta lisab:"Samas ma saan aru Venemaa välisministeeriumi loogikast. Selles mõttes, et see nimekiri ei peagi ju olema loogiline vaid diskrimineeriv. Ja noh, ju nad siis tunnevad seesugust aukartust minu vastu ja olen suutnud oma kirjutistega neid pahandada. Teine asi on muidugi see, et ma juhin Diplomaatiat, kus on ka Venemaa kohta käivad pikad ja analüüsivad artiklid. Mis võivad olla ka kritiseerivad. Võib-olla ka seepärast olen seal nimekirjas."