Ilves ütles kommentaaris, et oli viisakeelu all ka Nõukogude Liidu ajal ja et ta loodab, et Venemaa saab kunagi demokraatlikuks riigiks.

Eesti endine president Toomas Hendrik Ilves kinnitas ERR-ile , et ka tema on Venemaa sissesõidukeelu nimekirjas.

Venemaa keelas riiki sisenemise 20 Eesti kodanikule, keda Moskva peab russofoobideks. Kuigi nimekiri pole avalik, on teada, et teiste seas on sinna sattunud endine president Toomas Hendrik Ilves, ajakirjanika Ainar Ruussaar, poliitikud Andres Herkel ja Henn Põlluaas, kodanikuaktivistid Sergei Metlev ja Jevgeni Krištafovits, Kaitseliidu peastaabis töötav Urmas Reitelmann, Eesti sõjaajaloolane ja õppejõud Igor Kopõtin, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadurid Erkki Bahovski, Kalev Stoicescu, Ivo Juurvee ja keskuse tegevjuht Dmitri Teperik, Eesti välispoliitika instituudi direktor Kristi Raiki, Ukraina Kaasmaalaskond Eestis juhatuse liige ja õigusteadlane Evhen Tsybulenko ning poliitikakommentaator Toomas Alatalu.

"Võin vaid arvata, et Kremlile ei meeldinud minu kriitilised sõnavõtud Kremli poliitika kohta Eesti meedias. Teiseks võib olla ei meeldi minu tegevus Ukrainas," kommenteeris Igor Kopõtin oma sattumist russofoobide nimekirja.

"Lahtiseks jääb see, kuidas ametlik Venemaa jõudis sellise otsuseni. Kes valis neid inimesi nn musta nimekirja. Kas Vene saatkond Tallinnas või sellega kontaktis olevad venemeelsed aktivistid," arutles ta.

Urmas Reitelmann: tunne on ülev

Urmas Reitelmann. (Hendrik Osula/Ekspress Meedia)

Konservatiivse Rahvaerakonna volikogu aseesimees Urmas Reitelmann kirjutas sotsiaalmeeldias, et sai kõne välisministeeriumist infoga, et Putin ei luba teda Venemaale. "Tunne on ülev," kommenteeris Reitelmann.

Jevgeni Krištafovits: kõige parem tunnustus

Jevgeni Krištafovitš. (Alexandra Malysheva)

"Välisministeeriumist helistati. Mina olen Kremli nimekirjas. See on kõige parem tunnustus, mida tšekistide võim oleks võinud mulle anda," rõõmustas Jevgeni Krištafovits Twitteris.

Sergei Metlev peab nimekirja kandmist tunnustuseks

Sergei Metlev. (Hendrik Osula/Ekspress Meedia)

Russofoobide nimekirja sattunud Sergei Metlev peab nimekirja kandmist tunnustuseks. "See, et Kremli nomenklatuur nimetab russofoobiks venelast väärib eraldi uurimist, sest selle loogika järgi peaks ma ennast seest vihast ära põletama. Aga ma ei tee seda ning pean nimekirja kandmist hoopis tunnustuseks," kommenteeris ta.

Ainar Ruussaar käivitas venekeelse kanali ETV+

Ainar Ruussaar. (Vallo Kruuser/Ekspress Meedia)

Sissesõidukeelu saanute nimekirjas on ka Postimehe ajakirjanik Ainar Ruussaar, kes pakkus ajalehes põhjuseks, miks ta Venemaale russofoobina paistab, kas venekeelse kanali ETV+ käivitamist või intervjuusid Gruusia presidendi ja Aserbaidžani opositsioonijuhiga.

Andres Herkel: pole ühtegi põhjust, miks peaksin seal nimekirjas olema

Andres Herkel (Tiina Kõrtsini)

Ka Vabaerakonna esimees Andres Herkel on üks Eesti poliitikutest, kes pandi Venemaa poolt sissesõidukeelu saanute nimekirja. Oma blogis kirjutab Herkel, et ei tea, miks ta on nn. russofoobide nimekirjas.

"Kui ma 2012. aasta märtsis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) vaatlejana Venemaa presidendivalimistel käisin, näitas üks Leedu kolleeg mulle portaalis Regnum ilmunud uudist, et teiste seas on vaatlejana maale saabunud „tuntud Eesti russofoob Herkel“. Leedulane naeris laia suuga ja arvas, et sellise uudise peale võib olla lausa kade. Sõna „russofoob“ on muidugi absurdne ja selle kasutamine Venemaa režiimi kriitikute suhtes on poliitiline rünnak," kirjutab Herkel.

Ta lisab, et ENPA esindajana Venemaal käis ta kokku neli korda. "Tõsi on aga see, et olen olnud kriitiline mitmetel debattidel ja hääletustel, kui jutuks on olnud kas Vene delegatsiooni hääleõiguse vaidlustamine või selle taastamine seoses inimõiguste olukorraga või naaberriikide suveräänsuse rikkumisega."

Herkeli sõnul ei ole ta vene keel kuigi hea, aga võimaluse korral on ta püüdnud vastu tulla intervjuusoovidele, eriti selleks, et Eesti venekeelsele auditooriumile poliitikas toimuvat selgitada.

"Kokkuvõttes ei seleta ükski neist tõikadest, miks ma peaksin mingis „russofoobide“ nimekirjas olema. Ausalt öelda ei ole mul ka väga palju mahti selle üle pead murda. Aga kui aega pisut rohkem oleks, siis üritaksin ehk uuesti ENPA-l karjääri teha, saada mõni raport või positsioon, mis eeldab Venemaa-visiiti ja vaadata siis, kuidas see piirilt tagasi saatmine niisuguse rolli korral täpsemalt käib."

Erkki Bahovski: loogika järgi on täiesti arusaamatu, miks mina seal olen

Erkki Bahovski (Teet Malsroos

Russofoobide nimekirjas on ka ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski. "Seal on kakskümmend inimest Eestist, eksole. Kui ma võrdlen ennast mõne inimesega, kes pidevalt Venemaast kirjutab ja seal käib, siis loogika järgi on täiesti arusaamatu, miks mina seal olen. Loomulikult, ma olen kirjutanud Venemaast, aga ma ei kirjuta neist kogu aeg," ütleb Bahovski.

Ta lisab:"Samas ma saan aru Venemaa välisministeeriumi loogikast. Selles mõttes, et see nimekiri ei peagi ju olema loogiline vaid diskrimineeriv. Ja noh, ju nad siis tunnevad seesugust aukartust minu vastu ja olen suutnud oma kirjutistega neid pahandada. Teine asi on muidugi see, et ma juhin Diplomaatiat, kus on ka Venemaa kohta käivad pikad ja analüüsivad artiklid. Mis võivad olla ka kritiseerivad. Võib-olla ka seepärast olen seal nimekirjas."

Erkki Bahovski käis Venemaal viimati 2003. aastal. Ta tunnistab, et värske keeld teda ei häiri.

Kalev Stoicescu: mul polnud kavatsustki külastada Venemaad

Kalev Stoicescu (HEIKO KRUUSI/Linnaleht)

Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse (RKK) teadur Kalev Stoicescu kirjutas sotsiaalmeedias, et ka tema kuulub russofoobide nimekirja.

"Mul polnud kavatsust külastada Venemaad, nüüd pole ka võimalust," kirjutas Stoicescu Facebookis.

"Putinismi ja sovjeetluse kritiseerimine on Kremli arvates russofoobia. Mind see ei heiduta, pean endiselt lugu vene keelest ja kultuurist ning toredatest ehk ebasovjeetlikest vene inimestest. Ootan põnevusega russofiilide nimekirja," sõnas Stoicescu.

Lisaks andis RKK Twitteris teada, et Venemaa on "russofoobide" nimekirja kandnud ja sissesõidukeelu määranud viiele keskuse töötajale: Dmitri Terepikile, Kristi Raikile, Ivo Juurveele, Kalev Stoicescule ja Erkki Bahovskile.

It is now 5, or 1/4 of the Estonian list! Chief Executive Dmitri Teperik, Director of @EFPI_Est @KristiRaik, Head of #Security & #Resilience programme @IvoJuurvee, Research Fellow Kalev Stoicescu & Editor-in-Chief of @diplomaatia @ErkkiB. Regime in #Russia fears free thinkers. — ICDS Tallinn (@ICDS_Tallinn) June 7, 2018

Evhen Tsybulenko: mul pole tahtmistki Venemaale reisida

Evhen Tsybulenko (Vabaerakond)

„Mul ei ole kavatsust Venemaale reisida, sest eestlased või ukrainlased võivad väga lihtsalt sattuda sealse režiimi pantvangideks,“ ütleb Ukraina Kaasmaalaskond Eestis juhatuse liige ja õigusteadlane Evhen Tsybulenko, et teda isiklikult reisikeeld ei sega. „Tegelikult ei soovita ma mitte kellelgi praegu Venemaale sõita.“

Henn Põlluaas: see süüdistus on lihtsalt jabur

undefined (Ilmar Saabas/Ekspress Meedia)

"Russofoob ei ole ma kohe kindlasti mitte, see süüdistus on lihtsalt jabur. Pean vene rahvast, kultuurist ja nende toetusest traditsioonilistele väärtustele sügavalt lugu. Heade suhete vastu Venemaaga pole mul kunagi midagi olnud, kuid heade suhete võti asub Kremlis. Nemad on aga paraku otsustanud, et Venemaa sõpru ei vaja," kirjutab Põlluaas sotsiaalmeedias.

"Teisest küljest pole aga midagi imestada, et mind sellesse listi pandi, sest olen läbi aastate ausalt ja avalikult võtnud sõna Kremli režiimi poolt rakendatud ebademokraatlike protsesside ja repressioonide suhtes ning mõistnud hukka Venemaa agressiiivset poliitikat ja imperialistlikke pürgimusi nii tänapäeva maailmas, kui ka meie endi ajaloos toimunuid. Olen kirjutanud ka raamatu rahvusvahelist õigust eirava Eesti-Vene piirilepingu teemal, millega pürgitakse põlistama stalinlikku okupatsiooni ja annektsiooni 5,2 protsendil Eesti territooriumist, mis oma sisult võrdub ei rohkema ega vähemaga kui näiteks Krimmi okupeerimise heakskiitmisega. Kindlasti on Kremlit häirinud ka see, et väliskomisjoni liikmena olen ka üks Riigikogus vastu võetud nn Magnitski seaduse algatajatest. Aga eks teavad nemad paremini, miks nad selle sammu astusid, mis siin ikka mõistatada.

Pean tunnistama, et teisest küljest on asjaolu, et Putin on mind ametlikult "russofoobiks" tituleerinud veidi koomiline selle taustal, et EKRE poliitilised oponendid, eriti sotsid, on süüdistanud meid järjepanu ja alusetult hoopistükis putinistideks olemises. Nüüd peaks neil küll sellised rumalused kurku kinni jääma.