Ombler viitab, et ligikaugu 75 protsenti prokuratuuri saadetud kuritegudest on seotud altkäemaksu ja dokumentide võltsimisega. "Kahe aasta jooksul oleme prokuratuuri saatnud kokku 50 kriminaalasja, milles on kokku 371 kahtlustatavat. Kuue aasta jooksul – büroo loomisest saati –, oleme prokuratuuri saatnud 142 kriminaalasja, millest tänaseks 50 protsenti on jõudnud jõustunud süüdimõistva kohtulahendini. Lisaks sellele on mõned üksikud süüdistatavad õigeks mõistetud."

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul registreeriti kahel eelnevalt aastal kokku 681 korruptsioonikuritegu. "See arv on võrreldes varasemate aastatega oluliselt suurem ja selle peamiseks põhjuseks on tollal menetlusfookuses olnud tehnoülevaatustega seotud problemaatika, kus inimeste ja juhtumite arv oli sedavõrd suur," selgitab Ombler.

Täna avaldas politsei- ja piirivalveameti (PPA) korruptsioonikuritegude büroo oma aastaraamatu, millest selgub, et Eestis on kõige suuremad altkäemaksuprobleemid meditsiinisektoris ja omavalitsustes.

Ta viitab ka, et ligi 40 protsenti korruptsioonialastest kriminaalasjadest on seotud kohaliku omavalitsuse või nende allasutustega. Probleemkohad on ka meditsiinisektoris, kus nõrk järelevalve on põhjustanud ametnike omakasulisi otsuseid.

Ombleri sõnul on kohalikud omavalitsused ja meditsiinisektor need valdkonnad, kus muutuste läbiviimine võtab aega, kuid mis on ausaks toimetamiseks vajalikud. "Avaliku elu edendamise varjus tehakse isiklikke huve silmas pidades siduvaid otsuseid, millega õõnestatakse ausat konkurentsi. Meditsiinis võib aga korruptsioon viia mõne patsiendi eelistamiseni," lisab Ombler. Büroojuhi sõnul pööratakse tähelepanu ametnike ja meditsiinipersonali koolitamisele, kuid vajalik on ka asutuste sisene järelevalve ja kontroll.

Silmapaistvad töövõidud

"Meie poolt vaadates on üks oluline juhtum näiteks see, kus menetlusaluseks oli Viimsi Tehnoabi OÜ. Taas puudutab see kohalikke omavalitsusi," toob Ombler välja esimese töövõidu.

"Sealne juhatuse liige omastas mitme aasta vältel ettevõtte vara enam kui poole miljoni euro väärtuses. Võltsides seejuures dokumente ja näidates tekkinud kulu ettevõtte kuluna. Seda oleks saanud ilmselt ja tagantjärgi tarkusena ära hoida kui omavalitsuses oleks paigas juhi vastutus ja roll, töökorrraldus, järelevalve, aruandluskohustus. Sellisel juhul oleks selline tekitatud kahju loodetavasti ära hoitud," leiab ta.

Samuti 2015. aastal Sillamäel asuvas tehnoülevaatuspunktis töötanud kaks tehnoülevaatajad mõisteti süüdi ametialases võltsimises ja korduvas altkäemaksu võtmises. Mõlemad vastutasid ka tehnoülevaatuspunktis ülevaatuse korraldamise eest, võtsid sõidukile ülevaatust saada soovijailt (vähemalt 59 inimeselt) altkäemaksu iga kord 10–30 eurot ja vastutasuks võltsisid nad ülevaatust läbima pidanud, kuid kontrolli toomata jäetud vähemalt 120 sõiduki kontrollkaarte ning märkisid sõidukid tehniliselt korras olevaks.

Kohus mõistis ühele karistuseks 4 aastat vangistust 4 aasta pikkuse katseajaga. Teisele mõistis kohus karistuseks 3 aastat vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga. Mõlemale kohaldati ka kolmeks aastaks töötamise keeld mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatajana või tehnoülevaataja abina.

"Teine kriminaalmenetlus, kus tänaseks on samamoodi kohtuotsuseni jõutud, puudutas noori ajateenijaid, meesterahvaid, kes ei soovinud minna aega teenima. Nii jõuti Lääne-Tallinna keskhaiglas töötanud neuroloogini, kes aitas arstlikule komisjonile esitada võltsitud dokumente, mis aitasid noormeestel kas jooksval aastal või üldse ajateenistusse minekust pääseda," toob Ombler välja teise näite ja viitab, et see on väga õpetlik lugu.

"Kuritegeliku skeemi teatud osapooled leidsid ühel hetkel, et teist osapoolt polegi enam vaja. Neuroloogist ja tema tegevusest ühel hetkel loobuti, sest organiseeriv pool võttis juhirolli endale ja hakkas ise dokumente arsti nime alt võltsima ja neid raha eest müüma. Enam kui 15 poissi said võltsitud dokumentide abil endale teenistusest vabastuse."

Kolmanda näitena puudutab Ombler maanteeametis toimunut. "Eelkõige pean silmas juhilubade saamist altkäemaksu eest, kus sõidueksamid osteti raha eest. Olenemata sellest, kas sõidueksam sooritati positiivselt või negatiivselt," räägib Ombler. "Mitmedki kriminaalmenetlused tuvastasid seda, et eelkõige Harjumaa piirkonnas oli väga palju eksamineerijaid ebaausale teele läinud, altkäemaksu eest selliseid kooskõlastusi teinud ja tänaseks on meil kohtulahendid olemas. Need inimesed ei tööta enam maanteeametis. Maanteameti juhi ja sisekontrolli eestvedamisel on asutuse töökorraldus täesti ümber ja üle vaadatud. Riskid on maandatud, töökultuuri on muudetud. Tööprotsesse samamoodi."