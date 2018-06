„Eelkäijad on kultuuriministeeriumi hästi juhtinud ja meil töötavad pühendunud ning oma ala head asjatundjad. Oluline on hoida asju, mis toimivad, samas olla võimeline reageerima muudatustele, seadma pikema ajalisi eesmärke ning tegema tihedat koostööd valdkondade esindajate ning ministeeriumide, kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega nende elluviimiseks,“ ütles kantsler Sits.

„Kultuuriministeeriumi valdkondlikud poliitikad ulatuvad kõikjale. EV100 ajal toimub mitmeid suuri ettevõtmisi väljaspool Eestit, saadud kogemus ja kontaktid on kindlasti heaks baasiks rahvusvahelistele projektidele tulevikus. Samas soovin jätkuvalt pöörata tähelepanu meie valdkondade kättesaadavusele ja tegevustele kõikjal Eestis. Maailmas ei ole universaalseid lahedusi – vaevalt saabub aeg, et igal pool Eestis on kultuurist või spordist võimalik osa saada samal tasemel ja samal viisil. Küll aga on meie ülesanne seista muuhulgas hea selle eest, et kõiksugu füüsilised, regionaalsed või keelelised piirangud ei oleks ületamatuks takistuseks meie inimestele. Üks võimalusi sealjuures on digitaalsete andmestike ja lahenduste kasutamine. Näen koostöövõimalusi erasektori kui kõrgkoolidega,“ rääkis Sits.