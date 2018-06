Kuue aasta jooksul on enim prokuratuuri saadetud altkäemaksuga, dokumendi võltsimise ja kasutamisega seotud kuritegusid ning omastamisi. Prokuratuuri saadetud kuritegude arv kokku on 1463.

2016. ja 2017. aastal on prokuratuuri saadetud kahtlustatavate arv varasema kahe aastaga võrreldes oluliselt kasvanud. Kahtlustatavate arvu kasvu tõi 2016. aastal kaasa tehnoülevaatuspunktides altkäemaksu andnud ja võtnud isikute tegevuse tuvastamine. 2016. aastal oli prokuratuuri saadetud kahtlustatavate arv 269 ja 2017. aastal 102.

Kuue aasta jooksul on büroo saatnud prokuratuuri kokku 754 kahtlustatavat isikut, neist ametiisikuid 144, mitteametiisikuid 529 ja juriidilisi isikuid 81. Viimaste aastate jooksul on suurenenud mitteametiisiku staatusega kahtlustatavate osakaal eelkõige seetõttu, et kriminaalmenetlusega on tuvastatud pikemat aega toiminud kuritegelik käitumine, kus ebaausat avalikku teenust pakkuvat isikut hakkab ära kasutama suur hulk inimesi.

Prokuratuuri saadetud kriminaalasjades on tavapärases olukorras muutuse tekitanud mõni kriminaalmenetlus, kus kahtlustatavate arv oli suur ning mis olid seotud Maanteeameti eksamineerijatega ja tehnoülevaatuspunktides töötanud ülevaatajatega. Seetõttu on 2016. aastal tavapärasest enam kahtlustatavaid riigiasutuste määratluses ning eraettevõtluse kategoorias. Kahel viimasel aastal on jäänud varasemate aastatega samaks kohalikes omavalitsustes töötanud kahtlustatavate osakaal; 2016.–2017. aasta vältel on prokuratuuri saadetud kokku 26 omavalitsuse töötajat. Kuue aasta jooksul prokuratuuri edastatud kriminaalasjades on enim (s.o 63) ametiisikutest kahtlustatavaid tööta

nud kohalikes omavalitsustes või omavalitsusega seotud asutuses. Haridusasutustes on töötanud 16, eraettevõttes vastutavana 29 ning valitsusasutustes, riigi osalusega ettevõtetes ja avalik-õiguslikus juriidilises isikus kokku 36 kahtlustatavat.

Kaua võtab aega?

Kuue aasta jooksul prokuratuuri saadetud kriminaalasjade menetlemise kestus on kriminaalasja alustamisest kuni prokuratuuri saatmiseni valdavalt olnud üle 10 kuu. Osa menetlusi on olnud kuni prokuratuuri saatmiseni menetluses isegi üle 3 aasta. Menetlustele kuluv keskmine aeg on viimastel aastatel muutunud pikemaks. Keskmist on suurendanud ka üksikud mitu aastat menetluses olnud kriminaalasjad, mis saadeti 2016. aastal prokuratuuri.