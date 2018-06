Kolme- kuni seitsmeaastastest lastest käib praegu lasteaias 94 protsenti. Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi sõnul on see, et ülejäänud alusharidusest kõrvale jäävad, üsna suur probleem, vahendavad ERR-i raadiouudised.

"Selles õnnetus protsendis lastes, kes ei käi lasteaias, on enamuses need, kes on tegelikult sotsiaalselt kõrvale jäetud ja me näeme koolis, et need lapsed on need, kes hiljem vajavad õpiabi," rääkis Reps raadiouudistele.

Niisiis peab haridus- ja teadusministeerium plaani kehtestada Eestis kohustuslik alusharidus ehk sisuliselt tuua kohustuslikku kooliiga varasemaks. Vähemalt määrataks lapsele igal juhul lasteaiakoht ja kui vanem soovib last ikkagi koju jätta, tuleks see vormistada koduõppena.

"Üheskoos lasteaia õpetajatega luuakse võimalus käia lasteaias üks päev nädalas või üks kord kuus. Aga oluline on see, et lapsel on kogu aeg silm peal ja me näeme, kuidas ta areneb," selgitas Reps.

Kuna kohustuslik alusharidus peab olema tasuta, töötab ministeerium praegu plaani kallal, mille järgi saaks laps nädalas neli tundi tasuta lasteaiaaega.