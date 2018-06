Rock in Haapsalu selleaastase festivali peaesineja, superduo 2Cellos saatis Eestile videotervituse, milles loodab näha kõiki oma fänne 21. juulil Haapsalu lossihoovis. Korraldaja kuulutab lähiajal välja ka 2Cellose soojendajad.

Muusikasensatsioon 2Cellos on selleaastase Rock in Haapsalu peaesineja. Piire purustav ja visuaalselt efektne 2Cellos esineb Haapsalu Lossihoovis täispika live-ga 21. juulil maailmatuuri The Score World raames.

Rock in Haapsalul annavad avalöögi 21. juulil kell 16 vanalinnas esinev Eesti kuulus muusikutepere The Ilves Sisters.