„Teine tase“ on iganädalane videomängusaade, kus vaadeldakse värskelt ilmunud teoseid, arutatakse viimase nädala tähtsamate uudiste üle ning sukeldutakse ka teemadesse, mis jäävad mängutööstusest väljapoole.

Sten, Ragnar ja Martin tervitavad Tomi, kes üle pika aja taaskord podcasti väisamas on. Üheskoos pannakse paika eesootava E3 oodatuimad palad, muljetatakse „State of Decay 2“ üle ning ennustatakse „Red Dead Redemption 2“ tulevikku. Samuti vastatakse Jonne põletavatele küsimustele ning räägitakse naistest üldisemalt. Tagatipuks paljastub jook, mida juues kõige parem „Sea of Thievesi“ mängida on.

Vaata ka jutuks tulnud „Red Dead Redemption 2“ treilerit.