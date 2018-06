55 aasta vanuses enesetapu teinud USA moedisaineri Kate Spade'i abikaasa avas päev hiljem naise traagilise surma asjus suu. Kate'iga 24 aastat abielus olnud ning koos temaga moeimpeeriumi üles ehitanud Andy Spade (55) tunnistas ajakirjale People, et Kate'i vaevas aastaid depressioon ja ärevus. Viimased 10 kuud olid nad lahus elanud. "Kate oli maailma kõige ilusam naine. Ta oli kõige heasüdamlikum inimene, keda ma tean, ning 35 aastat mu parim sõber," ütles Spade, lisades, et tema ja ta 13aastane tütar on Kate'i enesetapust südamepõhjani rusutud. "Me ei suuda kujutleda elu ilma temata."

Andy Spade kinnitas Kate'i vanema õe sõnu, kes oli ajakirjandusele paljastanud, et moekunstnik kannatas aastaid depressiooni all. Kuid erinevalt õest väidab Andy, et Kate otsis abi. "Ta tegi oma arstidega tihedat koostööd, et jagu saada haigusest, mis liiga palju elusid on röövinud."

Õde oli väitnud, et Spade kartis ravile minna, kuna depressiooni ilmsikstulek ähvardanuks tema elujaatava imago hävitada. "Ta maadles isiklike deemonitega." Andy tunnistas, et oli Kate'ist viimased 10 kuud lahus elanud, et oma probleeme klaarida. "Olime 35 aastat koos. Armastasime teineteist väga ja vajasime lihtsalt aja mahavõtmist." Mehe üürikorter oli Kate'i Manhattani korterist paari tänavavahe kaugusel. Tütar Frances Beatrix elanud mõlema vanema juures. "Kohtusime või nägime iga päev," ütles ärimees ja lisas, et tütar oli Kate'i ja tema prioriteet. "Olime Kate'iga surmaeelsel õhtul ühenduses ja ta jättis elurõõmsa mulje. Miski ei viidanud ega hoiatanud, et ta võiks midagi sellist teha. See oli täielik šokk. Ja see polnud päriselt Kate. Ta maadles isiklike deemonitega." New York Post teab rääkida, et Spade'i traagilist allakäiku võis soodustada alkohol. Ühe moemaailma insaideri väitel oli Kate läbi ja lõhki alkohoolik ning viinaviga olnud tal juba enne abielu purunemist. Sahistatakse ka majanduslikest probleemidest seoses abielupaari uue moebrändiga Frances Valentine.