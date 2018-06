Venemaale sai sissesõidu ka poliitik Jevgeni Krištafovits. Mees kirjutas sellest enda Twitteri kontol.

Krištafovits märkis, et talle andis Venemaale sissesõidukeelust teada Eesti välisministeerium. Mees ironiseeris, et see on kõige parem tunnustus, mida tšekistide võim oleks võinud talle anda.

Venemaa keelas riiki sisenemise mõnedele Eesti kodanikele, keda Moskva peab russofoobideks, teatas kolmapäeval Venemaa välisministeeriumi teabe- ja pressiosakonna asedirektor Artjom Kožin ministeeriumi veebilehel. Teiste seas on sisenemiskeelu saanud ka ajakirjanik Ainar Ruussaar.