Maaelu arengukava toetusmeede kiviaedade taastamiseks on rakendatud selleks, et säilitada ja suurendada maastike esteetilist, ajaloolist ja kultuurilist väärtust. Kiviaiad on ka elupaigaks loomadele-lindudele ja putukatele, suurendades bioloogilist mitmekesisust. Perioodil 2014–2020 rahastatakse seda toetusmeedet 2,5 miljoni euroga, sellest 1,5 miljonit määrati taotlejaile aasta 2016 ja ning nüüd kinnitati otsused veel ligi miljoni euro määramiseks.

Toetust on võimalik saada sellises piirkonnas, kus kiviaiad on traditsiooniliselt esinenud ning kunagise kiviaia asukoht on looduses tuvastatav. Täpsemad tingimused on meetme määruses. Enne töödega alustamist tuleb toetuse taotlejal saada muinsuskaitse-eksperdilt määrang konkreetse kiviaia taastamise kohta: millised on selle mõõtmed ja ladumisviis, kus see asub, millised puud-põõsad tuleb alles jätta jne.