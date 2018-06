"Ma tean juhuslikult paari inimest, kes on ilma turvavarustuseta kõrgel katusel ringi käinud ja sealt ka alla sadanud. Sellised õnnetused ei ole naljaasi," selgitab pealtnägija, et tema eesmärk pole kellegi peale kaevata, vaid tal hakkas lihtsalt töömeeste pärast hirm.

Kõrgustes töötades on turvavarustus kohustuslik

Seaduses on kehtestatud määrus, mis paneb paika töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses. Selle määruse § 36 sätestab katusel töötamise reeglid.

On öeldud, et kui töötamise või liikumise ajal on kukkumisoht, peab suurema kui kahemeetrise kukkumiskõrguse puhul rakendama ohutusabinõusid nagu kaitsepiirded, ohutusvõrgud jt analoogsed kaitsevahendid. Kui töö laadi tõttu on nende kasutamine võimatu, tuleb ohutuse tagamiseks anda töötajale ohutusvöö või -rakmed ning kinnitada need ohutustrosside või -köitega või kasutada teisi julgestusmeetodeid. Veel on määruses sätestatud hulk teisi reegleid, millest kolmapäeval Tapal katusele päikesepaneele paigaldanud mehed kahjuks kinni ei pidanud.

Katusele päikesepaneele paigaldanud mehed töötavad firmas OÜ Päikesekatus.

"Omalt poolt tahaksime tänada tagasihoidlikuks jääda soovinud, kuid tähelepanelikku lugejat operatiivse sekkumise ja konstruktiivse tagasiside eest võimaliku õnnetuse ärahoidmisel," ütles firma esindaja Taavi Klaos Õhtulehele. "Juhime täiendavalt ka oma töötajate tähelepanu töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise vajalikkusele ning vajadusel viime läbi täiendjuhendamise vastavalt määrusele Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord § 7."

Julgestuseta päikesepaneelide paigaldajad Tapal (Lugejafoto)

Tööinspektsioon fotomaterjali põhjal süüdistust ei esita

Tööinspektsiooni teabe ja välissuhete osakonna juhataja Kristel Abel ütles Õhtulehele, et Tööinspektsioon ei kasuta teiste isikute poolt filmitut või fotosid väärteomenetluses (seda siis tõendusmaterjali asjakohase/paikapidavuse tõttu).