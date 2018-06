Donald Trumpi advokaat Rudy Giuliani on öelnud, et kui USA president oli tühistanud kokkusaamise Põhja-Korea liider Kim Jong-uniga, oli viimane lausa anunud, et kohtumine ikka toimuks.

Giuliani teatas Iisraelis konverentsil, et Trumpi karm seisukoht oli sundinud Pyongyangi tegutsema, vahendab BBC.

Trump teatas mais, et tühistab kohtumise Kim Jong-uniga Põhja-Korea tohutu viha ja vaenulikkuse tõttu.