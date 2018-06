Viljandi haigla Jämejala sundraviosakond on hädas vanglast sinna saadetud, kaks inimest tapnud mõrvariga. Päevaleht kirjutab, et eluaegse vanglakaristuse, mis vähendati 20 aastale, saanud mees keeldub ravist ning ähvardab arste, õdesid ja hooldajaid.

Kuigi agressiivsel patsiendil telefoni olla ei tohi, on ta sundinud teisi pildistama mobiiltelefoniga haigla töötajat ja saatnud siis pildi SMS-iga haiglast välja oma kambajõmmile ning teatanud: „Me teame, kes sa oled!” Mees ähvardab ka temaga tegelevate meedikute perekondi. Kuna on teada, et mehe 20-aastane vangistus hakkab lõpule jõudma, ja ta on nii palju töötajaid ähvardanud, kardetakse tema kättemaksu, kui ta vabaks saab.

