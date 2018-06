Eesti piiriesindaja, politseikindral­inspektor Aimar Köss ütleb Maalehes, et Eesti on võtnud endale ambitsioonika ülesande ehitada tulevikku suunatud piir. Kuid juba nüüd tuleb piiril reeglitest kinni pidada, sest rikkumised märkamata ei jää.

Köss paneb inimestele südamele, et Põlvamaal, nii nimetatud Saatse saapas, tuleb hoolega jälgida liikluskorralduse märke ning jalgsi seal liikuda ei tohi. Saatse saabas on osa Venemaa Petseri rajooni territooriumist, mis on sopistusena ümbritsetud Eesti territooriumist. Köss rõhutab, et kui keegi peaks selles piirkonnas jalgsi liikuma, auto peatama, piiriposti taustal pilti tegema või seda kallistama, käsitletakse seda piirivahejuhtumina ning oodata võib karistus.

