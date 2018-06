Esimene segadus tekkis registratuuris, kuna tal puudub Eesti ravikindlustus. Lauri selgitas, et Soome kindlustus on tal olemas ning arve tasumisega probleeme ei teki. Ta näitas ka oma ravikindlustuskaarti, millel on selgelt kirjas, et see tagab arstiabi mistahes Euroopa Liidu riigis.

"Mina ei provotseerinud seda arsti, mina küsisin rahulikult, et kuidas on võimalik, mis teil siin toimub - üks teist magab laua taga, teine ütleb mulle, et mine osta tampoon ja seo jala külge. See mees läks nii leili, et ta lükkas demonstratiivselt välisukse lahti ja hakkas röökima niimoodi, ootuses, et tuleb turvamees," kirjeldas Lauri. "Küsisin, kas on normaalne, et jalg on selline. Ta vastas, et mida sa mölised siin."

Lauri sõber hakkas toimuvat filmima siis, kui arst ukse lahti lükkas.

"Videost on näha, kuidas ma rahuliku häälega ütlesin talle, et ära provotseeri. Sest ta kogu aeg provotseeris. Ta oli sellise näoga, et ta tuleb kallale mulle. Ta sõimas ikka väga rumalate sõnadega. Videosse jäi veel vähe. Kui ta tajus, et tõesti teda filmitakse, siis ta muutis täielikult enda käitumist. See on lihtsalt väga ebameeldiv kogemus arsti juures käimisest," nentis Lauri.

Lauri lahkus haiglast ravi saamata, saateks arsti soovitus, et ta ise apteegist haavatampooni ostaks ja varba vahele seoks.

Otepää haiglas tehtud röntgenipilt Lauri varbaluust (Erakogu)

Kolmapäeval läks Lauri Otepää haiglasse, kus tehtud röntgenipildilt on näha, et varbast on kild väljas.

"Varbaluu ei olegi suur asi, aga see teadmatus, kas ja mis üldse tegema peab. See ei ole ka normaalne, et riigi avaliku sektori ametnik magab seal ja ei vasta ühelegi küsimusele," pahandas Lauri. "Mu ema murdis talvel käeluu ära. Ta läks samamoodi EMOsse ja seal oli täpselt samasugune arst. Tal on käsi täiesti viltu kokku kasvanud!"

Haigla avalike suhete juht Kristi Tael ütles Delfile, et öösel EMOs aset leidnu on äärmiselt kahetsusväärne.