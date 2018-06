Sotsiaalmeedias levib vihje, et riigiametid, sealhulgas ka häirekeskus, jätsid haige luige abita.

"Palume abi Haapsalust leitud vigastatud luige juhtumi asjaolude selgitamisel. Soovime teada saada, kuidas toimus juhtunust teavitamine ja millisest kanalist pärineb info, et luike ei saa aidata. Oleme täna kontrollinud keskkonnainfo telefonil 1313 ja hädaabinumbril 112 tehtud kõnesid, kuid pole suutnud tuvastada, et keegi oleks pöördunud abipalvega. Palume kõigil, kes omavad selle juhtumi kohta rohkem infot või kutsusid abi, võtta ühendust lea.rammeld@112.ee," kirjutatatkse häirekeskuse Facebooki-lehel.

Luige saaga sai alguse reedel, kui pühapäeval kirjutati Facebooki Haapsalu ja Läänemaa grupis, et Aafrika rannas on hommikust saati istunud luik ja tundub et tal on midagi viga. Kirjutaja kinnitas ka, et keskkonnaametit on haigest luigest teavitatud.