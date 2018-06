Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees ja Vabaerakonna saadik Jüri Adams ütles, et Edgar Savisaare üle kohtupidamise lõpetamise otsus jääb kohtuniku südametunnistusele, kuid on täiesti selge, et paljude õiglusstundele mõjub see laastavalt.

"Savisaare kaasus on täielik õnnetus," ütles Adams Vabaerakonna portaalile Vabauudised. "Ebameeldiv on anda sellist intervjuud, mis põhimõtteliselt ütleb, et Eesti kohtusüsteemiga on kõik korras sellel päeval, kui just on tulnud uudis, et üks kohtunik on teinud otsuse, millega Savisaar sisuliselt enam kunagi oma varasemate tegude eest kohtu alla minema ei pea."

Adams usub, et otsus kannab sõnumit, et Eestis on lubatud varastada ja altkäemaksu võtta ning karistust kartma ei pea.