Lisaks uuris Madison, kas üheks Bilderbergi grupi kohtumise küsimuseks võiks olla ka Rail Balticu tuleviku ja rahastamise küsimus. Seda seetõttu, et kohtumisele on kutsutud ka Balti riikide loodud ühisettevõtte juht Baiba Rubesa.

"Nagu te ütlete õigesti, minu teada ka ei ole seal enne meie riigist käinud esindajaid. Ega me ju väga täpselt ei tea ju selle ürituse korralduse korda. Kui te küsite, kas seal võiks arutada Rail Balticu tulevikustsenaariumi, siis ma vastan, et vaevalt. Seda ma ei usu, et see punkt pannakse lauale," jäi Ratas vastates talle mitteomaselt napisõnaliseks.