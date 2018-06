Londoni Mandarin Oriental viie tärni lukshotellis lahvatas kolmapäeva õhtupoolikul põleng. Kohapeal on ligi 120 tuletõrjujat, vahendavad Independent ja NBC News.

Hyde Parki lähedal asuvast hotellist tõusevad Londoni taeva poole paksud mustad tossupilved. Tulekahjust teatati kell 15.55 kohaliku aja järgi.

Mandarin Oriental asub 155 aastat vanas, 12 korrusega majas. Alles eelmisel kuul läbis hoone põhjaliku restaureerimiskuuri.

Esialgu polnud päästjatel teada, kui palju viibis põlengu alguses hoones hotellikülastajaid ning kas kõik inimesed õnnestus evakueerida. Hiljem ütles Londoni tuletõrje esindaja, et hotelli otsitakse läbi, et selgitada, kas keegi võis hotelli ruumidesse lõksu jäänud olla. Hotelli töötajad evakueeriti Hyde Parki.

LIVE: Major fire burning at the Mandarin Oriental hotel in Knightsbridge area of London. https://t.co/8QYePk55Ep