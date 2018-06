"Ma olen väga suur toiduarmastaja ning aasiapäraste toitude vastu on mul alati nõrkus olnud,“ räägib muusik Andrus Albrecht, tuntud ka esinejanimega Bonzo, kes avab Eestis esimese okonomiyaki ehk Jaapani tänavatoidu kodurestorani.

"See on meie mõistes jaapanipärane pitsa, millele saab lisada erinevaid lisandeid,“ tutvustab Bonzo. "Sirvisin kunagi kokaraamatut Jaapani toitudest ja mõtlesin proovida. Avastasin, et Jaapani toidud on ülihästi balansseeritud ja umami maitsed tulevad erakordselt mõnusalt välja. Sealt leidsin ka okonomiyaki retsepti ja see hakkas mulle metsikult meeldima,“ räägib mees, kuidas tekkis armastus Jaapani toitude vastu. Samuti on tema sõnul roog valmistatud mitmetest eestlastele tuttavatest toorainetest, näiteks kapsas ja peekon. "Sinna võib tõepoolest lisada ükskõik mida.“

"Kui Hiina toit, muidugi vastavalt regioonidele, on magus-hapu ja tšilline ning need maitsed domineerivad liigselt, siis Jaapani toit on hästi hõrk,“ räägib Albercht, kes on käinud mitmel aasiapärase toidu kursusel. "Ma arvan, et sushi pole ainus Jaapani toit, mida armastada. On ka väga palju teisi toite, mis on imemaitsvad.“